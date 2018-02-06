Бузову подозревают в употреблении наркотиков

Дана Борисовы выступила с громким заявлением. Хотя серьезных аргументов не привела.

Дана Борисова прошла курс реабилитации в Таиланде. "Моя путь – трезвость, – заявила телеблондинка в интервью Dni.Ru. – Я никогда с него не сойду. Обхожу стороной полки со спиртным в магазинах, в новый год, дабы не пить шампанское, просто легла спать".

Теперь она считает своей миссией помочь другим. Например, Дана почему-то считает, что звезда "Дома-2" Ольга Бузова употребляет синтетические наркотики. Такое мнение телеведущая высказала в интервью телеканалу "360" после того, как посмотрела видео с Бузовой в Instagram, на котором та говорит про новые телефоны iPhone. Она, видимо, подозревает, что Бузова там под действием препаратов. Хотя серьезных аргументов не привела.

Ранее Дана Борисова заявила, что намерена отправить в клинику на острове Самуи несколько звездных коллег. И даже намекнула, кого имеет в виду. "Я бросила клич в нашем шоу-бизнесе, что надо спасать двух блондинок – известную телеведущую, которая невменяема и у которой вылезли волосы, и танцовщицу-балерину", – уверяла Дана Леру Кудрявцеву в программе "Секрет на миллион" на НТВ. По ее словам, стоимость шести месяцев пребывания в центре реабилитации составляет 700 тысяч рублей. Но Дана уверена, что найти деньги – не проблема. Главное – спасти больных коллег".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 5, 2018 в 9:04 PST

"С Волочковой вместе я, конечно, не пила, но мне пишут многие ее знакомые с просьбой помочь. А по Малиновской же видно, что она употребляет что-то. Конечно, они будут отрицать зависимость – это особенность всех людей с такой проблемой", – комментировала позже Дана свое громкое заявление Dni.Ru. Она вдохновила на реабилитацию Криса Кельми и Евгения Осина, воодушевили их своим примером. Теперь, видимо, хочет помочь и Ольге Бузовой.