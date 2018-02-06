Страшная болезнь Цымбалюк-Романовской обострилась после развода

Темой очередного выпуска программы "Прямой эфир" снова стал скандальный развод Армена Джигарханяна. Элина Мазур раскрыла новые подробности о Виталине Цымбалюк-Романовской.

Бывшая представительница пианистки заявила, что экс-супруга знаменитого артиста неизлечимо больна: она страдает психическим расстройством. Мало того, оказывается, Мазур вместе с матерью Цымбалюк-Романовской обдумывали, как использовать болезнь Виталины, чтобы не позволить Армену Борисовичу бросить ее.

"Очень многое в подаче Цымбалюк-Романовской было придумано мной. Например, Виталина страдала психическим заболеванием. Со слов матери, имелось некое расстройство. Лидия Ивановна (мама пианистки. – Прим. ред.) хотела это преподнести так, что оно обострилось. Это было сказано в приватной беседе. Мы как раз составляли план. Тогда я делала то, во что я на тот момент верила. Я верила в святую любовь, в то, что человек действительно себя посвятил служению", – приводит слова Мазур сайт Teleprogramma.pro.

Отметим, что гости студии не поверили бывшей представительнице Цымбалюк-Романовской. Они уверены, что Мазур ведет свою игру, зарабатывая себе славу и деньги. "Вы используете втемную всех участников. Например, этот разговор никто не может ни опровергнуть, ни подтвердить", - заявил один из экспертов передачи. Мазур не нашлась, что ответить, и ей пришлось согласиться с критиком.

Кроме того, многие начали упрекать Элину в предательстве: мол, раньше она была подругой Виталины, отстаивала ее интересы, но в один прекрасный момент просто отвернулась от Цымбалюк-Романовской и начала рассказывать, какая та на самом деле плохая. Мазур в ответ заявила, что пианистка долго обманывала ее, выдавая себя за человека, которым не являлась.

"Я поняла, что окружена полнейшей ложью, которая была беспросветной. Это было что-то невероятное, надо было вырываться. Мне тяжело это далось. Вообще, Виталина Цымбалюк-Романовская – это история, придуманная от начала и до конца", – заявила Мазур.