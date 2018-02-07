Билан с обгоревшим лицом показал "интим" с собакой

Популярный исполнитель Дима Билан поделился с поклонниками трогательным видео. В ролике собака тщетно пытается слизать крем с обгоревшего на солнце лица артиста.

Дима Билан не стал отставать от прочих коллег по отечественному шоу-бизнесу и провел январские деньки в теплых краях. Популярный исполнитель опубликовал несколько фотографий и видео из отпуска. В одном из роликов певец запечатлен вместе с собакой породы бигль.

"собакенУ плевать на мой внешний...а вот внутренний волнует ..)) подавай чистоту и искренность глубин )/// а я сгорел на солнце пару раз 😎☀️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал видео популярный исполнитель. На записи собака тщетно пытается облизать лицо Димы. По всей видимости, четвероногого друга артиста привлек запах крема, которым Билан намазал обгоревшее на солнце лицо.

"Интим" артиста и животного не оставил равнодушными многочисленных подписчиков. Реакция фанатов оказалась неоднозначной. "Как мило😍", "Когда есть любимый человек, уже не до поцелуев собаки... Если хочется целовать собаку, то любим ли любимый человек?", "Две моих безумных любви❤", "Мими... облизяки😊😂", "Прелесть))", "Такие классные😍😍😍👍👍👍🐶", "Это ли не доказывает, что собакены – лучшие друзья человека? Без собаки – невозможно..." – высказались пользователи Сети.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Фев 5, 2018 в 10:52 PST

Отметим, что Дима Билан уже вернулся в Россию. Артист опубликовал видео, в котором облаченный лишь в кофту и штаны ныряет в глубокий снег, как в воду. "Контрасты– контрасты ! ☀️❄️" – коротко подписал ролик популярный певец.