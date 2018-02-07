81-летняя мать Салтыковой поразила молодостью и красотой

Ирина Салтыкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе со своей 81-летней матерью. Поклонники пришли в восторг от родственницы артистки, ее молодости и красоты.

Ирина Салтыкова редко делится с общественностью частными фотографиями с родными и близкими людьми, предпочитая публиковать снимки, на которых запечатлена одна в разных жизненных ситуациях. Поэтому каждый кадр, где сняты родственники и друзья Ирины, пользуется бешеной популярностью.

Так, артистка поделилась фотографией, на которой позирует вместе с мамой. "Это моя мама! 81 год!)" – с гордостью написала Ирина. Поклонники очень удивились. Фанаты отметили, что родительница артистки выглядит невероятно молодо и красиво.

"Ириска, какая прелесть! У тебя прекрасные гены‼️‼️‼️Но не будем забывать ,что высокое качество жизни твоей мамы обеспечено тобой, Твоей любовью к маме! Дай Бог ей здоровья и тебе💋‼️❤️🌺🌷🌹🌸 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну понятно теперь в кого дочка :) Ирина, Вы не меняетесь! Желаю Вам и Вашей маме долгих лет жизни!", "Ирочка, так вот вы в кого такая моложавая красотка! Я вас обожаю!!!", "Супер) Прекрасно выглядите обе!) Красотки😊😊😊👏👏👏", – рассыпались в комплиментах подписчики.

Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) Фев 5, 2018 в 7:20 PST

Впрочем, нашлись те пользователи, которые выразили уверенность, что секрет молодости и красоты матери Салтыковой – в искусной работе пластических хирургов. "Пластика творит чудеса! !!а вы попробуйте без пластики так выглядеть" – написала одна фанатка. Интересно, что Ирина Салтыкова ей ответила, опровергнув ее слова. "))о какой пластике речь?)))) Мама даже не знает, что такое крем", – заявила популярная исполнительница.