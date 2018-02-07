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Шоу-бизнес

Елена Летучая собирается стать матерью

Елена Летучая. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Елена Летучая дала откровенное интервью. Телеведущая призналась, что очень любит детей и сама собирается стать матерью.
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Несмотря на суровый вид, Елена Летучая, по ее признанию, легко находит общий язык с детьми. Ведь, по словам телеведущей, дети чувствуют, когда их любят, а она их очень любит.

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 Елена Александровна Летучая-Анашенкова

Елена Александровна Летучая-Анашенкова ведущая

"До 30 лет не задумывалась о ребенке, потому что не была эмоционально готова к его появлению. На вопрос: "Лена, а когда ты будешь рожать детей?" всегда отвечала: "Это случится, когда встречу человека, которого полюблю, и у нас будет семья. Хочу, чтобы у моих детей были и мама, и папа". Когда спрашивали: "А если ты такого человека не встретишь?", уверенно отвечала: "Тогда не буду рожать". Я никогда не хотела рожать для себя. Рожать, чтобы потом сбагрить ребенка на родителей, – это не мой вариант", – заявила Летучая.

Лишь в 35 лет блондинка задумалась о ребенке. Тогда она встретила будущего мужа Юрия Анашенкова. "Теперь готова стать мамой. Уверена, когда ты готова эмоционально, и материнство по-другому проходит, и к ребенку ты по-другому относишься. Надеюсь, что у меня все так и получится. Не примеряю свою схему на других – у всех свой путь", – цитирует собирающуюся стать матерью ведущую teleprogramma.pro.

Елена отметила, что рядом с мужем стала спокойнее. Ведь теперь ей не нужно принимать много решений. "Всю жизнь все решения я принимала сама: о переезде в Москву, смене работы и всем остальном. Карьеру строила без чьей-то помощи. От противостояния устаешь. Сейчас получаю удовольствие от того, что мне больше не нужно ни в горящую избу, ни коня на скаку остановить. Я могу быть слабой, домашней", – призналась Летучая.

Телеведущая объяснила, что она не карьеристка – так сложились обстоятельства. "Когда в 28 лет я меняла профессию, училась, а потом строила карьеру, просто не было человека, за которого бы я вышла замуж. Если бы это случилось, я была бы не просто рабочей лошадью, но и женой, мамой. Я, может быть, выбрала бы семью, а не карьеру. Но тут мне судьба выбора не дала. Сначала она меня потрепала и только потом дала мужчину, который мне нужен, с которым я себя почувствовала настоящей женщиной", – заключила Елена.

Автор: Наталья Аряева7 февраля 2018, 11:38
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