В центре Москвы зверски избили популярного телеведущего

Звезда получила серьезную травму. Имена нападавших, к счастью, известны.

Влад Чижов – популярный ведущий шоу "Решала", что выходит на телеканале "Че". Вечером 6 февраля он возвращался со съемок новых эпизодов, когда черный внедорожник перекрыл движение. Из машины вышли трое и напали на него. Завязалась потасовка, один из злоумышленников битой разбил лобовое стекло автомобиля.

Инцидент зафиксировал видеорегистратор, установленный на машине, нападение успела снять девушка, которая в этот момент была с Владом. В результате зверской драки Чижов получил серьезную травму ключицы, ему оказали помощь в одной из московских больниц. "Все под контролем, я знаю этих уродов, мы еще пообщаемся. Жалею только, что я был не один", – прокомментировал ведущий случившееся в интервью Dni.Ru.

Осенью телеканал "Че" запустил самый дерзкий проект – "Решала", реалити о том, как противостоять мошенникам, и что делать, если вы или ваши близкие уже попались на крючок. Проект, рассказывающий о жестоких реалиях современного общества, в котором преступники безжалостно пользуются беззащитностью каждого, не щадя женщин, пожилых людей и инвалидов.

Теперь Влада Чижова знают как телеведущего, борющегося с преступниками. Ему не раз поступали угрозы. В пресс-службе телеканала "Че" корреспондента Dni.Ru заверили, что предпримут необходимые меры для безопасности Влада.