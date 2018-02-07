Оскандалившийся Корчевников дал сдачи Кудрявцевой

На протяжении двух передач Лера Кудрявцева вела откровенный разговор с известным исполнителем Александром Серовым. И вот теперь Борис Корчевников выдал ответ – поговорил с бывшей женой артиста Еленой.

В передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" Александр Серов весьма неоднозначно отзывался о бывшей жене Елене. Он признался, что был сильно влюблен, называл ее Леночкой. Однако певец отметил, что она очень изменилась, и намекнул, что бывшая супруга любит пропустить рюмочку-другую. А еще якобы Елена теперь живет с весьма ненадежным мужчиной.

Борис Корчевников предоставил Елене шанс ответить бывшему мужу. Женщина призналась, что сильно любила популярного исполнителя. "Первый год нашей совместной жизни – это сплошная эйфория. Я потом поняла, что нельзя так любить. Ты разрушаешь себя. Если потом человек вдруг захочет просто воспользоваться твоей любовью, воспользоваться тем твоим состоянием, ты уже ничего не сможешь сделать", – сообщила Елена Серова в передаче "Судьба человека".

По словам женщины, все резко изменилось, когда она родила дочь. "Я жила в любви, эйфории, в этой сказке. Но когда родилась Мишель, все резко сломалось. В один момент. Человек изменился до неузнаваемости просто. Он стал холодным, грубым в каких-то моментах. И я не понимала, что происходит", – сообщила Серова.

Елена рассказала, что певец ей якобы начал изменять, а однажды даже разбил нос прямо перед любовницей.

К слову, недавно в скандальную историю с применением кулаков попал и сам Борис Корчевников. Напомним, Telegram-канал 112 сообщил, что в городскую поликлинику №62 в Москве обратился редактор архива телеканала "Спас" Василий Добродеев. Мужчина снял побои, однако отказался писать заявление на обидчика.

По словам пострадавшего, он был избит своим начальником Борисом Корчевниковым у того в кабинете. "Угрозы от Корчевникова посыпались прямо с порога... Добродеев хотел избежать конфликта, попытался выйти из кабинета, в этот момент Корчевников начал его бить..." – говорилось в сообщении.