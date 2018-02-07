Жена делит Прилучного с пышногрудой ведущей Первого канала

Красавицы не поделили актера. К счастью, все обошлось благополучно.

Яна Кошкина – одна из самых фактурных во всех смыслах звезд Первого канала. Зрители знают ее как ведущую программы "Короли фанеры", где оператор всегда норовит показать роскошную грудь Яны. Обратил внимание на перси и соведущий Кошкиной актер Павел Прилучный, знакомый по сериалу "Мажор". Но поскольку он давно и счастливо женат, то с Яной, кроме деловых контактов, у него, конечно, ничего быть не может.

Недавно супруга Прилучного актриса Агата Муцениеце, которая теперь является ведущей программы "Голос. Дети", побывала на съемочной площадке "Королей фанеры". А когда режиссер скомандовал: "Стоп, снято!", сцепилась с пышногрудой Кошкиной. Павел им, конечно, подыграл, но кадр, как две красавицы делят Прилучного, получился фееричный.

Павел и Агата, как говорят, приглашены на церемонию вручения наград "ЖАРА Music Awards", которая состоится в Crocus City Hall 4 марта. На пре-пати премии было объявлено, что Яна станет ее ведущей. Стилисты премии говорят, что у Кошкиной будет наряд с очень откровенным декольте.

Ранее в интервью Dni.Ru девушка призналась, что гордится своей "четверкой": "Комплексов из-за размера у меня точно никогда не было. Они могут возникнуть только у тех, у кого груди нет. А если уж выросла, то надо этим гордиться. Поверьте на слово, грудь у меня красивая. Хотя есть женщины, у которых грудь еще более заметная, нежели у меня. Но в обычной жизни я почти не ношу декольте, стараюсь все видное прикрывать. Даже летом я одеваюсь так, чтобы особенно никого не провоцировать, не возбуждать, не привлекать внимание".