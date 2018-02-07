Корчевников похвастался вылизыванием мохнатой киски (видео)

Поклонники в восторге от увиденного. Ведь ролик действительно умиляет.

Программа "Судьба человека", которая выходит на телеканале "Россия", названа так по написанному в 1956 году рассказу Михаила Шолохова. В нем шла речь о непростой доле потерявшего родных и прошедшего нацистский концлагерь шофере Андрее Соколове. В передаче Бориса Корчевникова речь тоже идет о жизненных перипетиях.

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Ведущий пропускает через себя каждую историю. И только дома ему удается избавиться от негатива, который приходится принимать на съемочной площадке. Помогает же Борису снять стресс любимая киска. На своей странице в социальной сети Корчевников опубликовал трогательное фото того, как мохнатая любимица вылизывает его, соскучившись в разлуке.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Фев 6, 2018 в 1:46 PST

"Кошки чувствуют, где болит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это говорит о том что, он любит жалеет за его труд", "Был бы у меня такой кот, я быть может и не женился", "Чувствует проблемы Бори, хочет снять головные боли и остальное", "Выздоравливайте, Боренька! У вас такой замечательный врач, что теперь уж ну никак не обойтись полным выздоровлением!" – комментируют увиденное пользователи.

Напомним, что два года назад в конце программы, где гости студии обсуждали онкологические заболевания российских звезд, Корчевников сообщил, что перенес операцию по удалению опухоли мозга. "К счастью, она оказалась доброкачественной, уже сделана операция. Правда, еще остался шрам. Но я помню, как ощущал поддержку друзей и родных, находясь в больничной палате…" – сказал он, заметно волнуясь.