Эксклюзив Интервью Эрнст перестал прятать молодую жену В центре Москвы избили известного ведушего Дом-2

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Бузова объявила себя дочкой Пугачевой

Ольга Бузова и Алла Пугачева. Фото: Dni.Ru
В эфире "Дома-2" Сергей Зверев короновал Ольгу Бузову. Расчувствовавшись телеведущая назвала себя дочерью Примадонны.
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"Ты сделала невозможное. Я считаю, что на сегодняшний день ты у нас принцесса шоу-бизнеса. Заслужила, заработала. Поэтому я кое-что приготовил", – сказал Сергей Зверев, обращаясь к Ольге Бузовой.

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После этих слов стилист преподнес телеведущей корону. "У нас есть поп-король Филип Киркоров", – продолжил Зверев свою речь, но тут же был перебит Бузовой. "Королева – Алла Борисовна Пугачева, а я их дочь – принцесса. Давай корону", – заявила певица смеясь.

Однако Сергей не обратил внимание на шутку Оли и продолжил: "У нас есть император – Николай Басков, ну, и ты теперь у нас принцесса. Короную". После этого Зверев надел на голову Бузовой корону.

Ранее Ольга Бузова ошеломила поклонников новой внешностью. Теледива нарастила длинные темные волосы. Шикарные локоны певица продемонстрировала на своей странице в Instagram.

Автор: Алёна Нестерова7 февраля 2018, 21:24
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