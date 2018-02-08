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Бузова облысела из-за взбесившегося Харламова

Ольга Бузова, Гарик Харламов. Фото: Dni.Ru
Гарик Харламов прокомментировал слухи о романе своего друга Тимура Батрутдинова и поющей ведущей Ольги Бузовой. Юморист опубликовал забавные картинки на эту тему.

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Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов продолжают подогревать интерес общественности намеками о своем романе. Телеведущая и юморист случайно встретились на отдыхе в Таиланде, потом столкнулись на съемках, а затем были замечены в лобби отеля.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Об отношениях артистов высказался и друг Тимура Батрутдинова, юморист Гарик Харламов. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram участник Comedy Club опубликовал коллаж, в правой стороне которого запечатлены Батрутдинов и Бузова из недавней фотосессии, рекламирующей одежду. Причем Гарик подрисовал на их футболках себя в виде бульдога с косточкой и улыбкой.

А в левой стороне – Тимур с Ольгой со съемок новогоднего огонька. Только лицо поющей ведущей Гарик заменил собственным. Получилась забавная картинка. "Это уже не остановить", – написал Харламов. Действительно, на одной публикации он не остановился.

Гарик выложил пост, на котором запечатлены жених и невеста со спины, стоящие перед священником. Причем, судя по прическе, новобрачной является Ольга Бузова. На другой части картинки видно, что священник (им является Гарик Харламов) так закричал на поющую ведущую, выставив перед собой крест, что у той слетели с головы волосы. А Тимур Батрутдинов, на картинке представший в образе жениха, в ужасе убежал. "Простите, но не могу не поделиться", – признался Харламов.

Подписчики оценили юмор артиста. "Так вот оно че)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ржачная карикатура", "Сеянс экзарцневестцизма 👉😭😭😭😭😭", "Зачет Гарик😂😂😂😂💣💣💣💣💣💣📣", "Гарик хорош может че и получится у батрухи", "Ржаааака )))))" – высказались пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева8 февраля 2018, 08:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развратный отдых Бузовой в Таиланде

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