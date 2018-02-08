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Похабное фото мужа Наташи Королевой ввергло в шок

Тарзан и Наташа Королева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Salynskaya
Супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (он же Тарзан) шокировал фанатов новым интимным фото. Стриптизер показал свое беззащитное место.

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Наташа Королева и Сергей Глушко проводят время в Майами. У них там есть недвижимость. Жилище артистов находится в двух шагах от океана, поэтому Наташа и Сергей с завидной регулярностью делятся с поклонниками пляжными снимками.

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Сергей Витальевич Глушко (Тарзан)

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

Однако свежая фотография Глушко буквально ввергла в шок его многочисленных подписчиков. Стриптизер опубликовал кадр, на котором демонстрирует во всем великолепии свою пятую точку. "Наел.... щеки", – коротко написал Глушко. Отметим, что пользователи Сети неоднозначно отнеслись к публикации.

Нашлись подписчики, воспринявшие резко отрицательно фотографию стриптизера. "Че с возрастом с головкой вава! Глупо! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фууу", "свят-свят-свят...))))", "😐 зачем?", "как противно, ну еще женщине можно такое простить, не ожидала........", "Фу блин", "Придурок", – высказались оскорбленные в лучших чувствах интернет-пользователи.

У других подписчиков оказалось сильнее развито чувство юмора, и они посмеялись над фото. "Это же колени, я правильно поняла?😁а на заднем фоне живот...", "Сергей, с чувством юмора у вас все в порядке ! Браво", "😂😂😂😂 это ж ноги, девушки😈 чувство юмора надо иметь хоть немножко😆😆😆 Сергей 😇", "Ну и Сережа, задал всем с утра ребус, народ гадает, комменты, один хлеще другого))) И хде же правильный ответ..." – прокомментировали фанаты.

Ранее Сергей Глушко переполошил подписчиков, когда опубликовал фотографии, на которых позирует абсолютно голым. Артиста сняла его супруга, певица Наташа Королева. На снимках стриптизер позировал, стоя по щиколотку в ночном океане.

8 февраля 2018, 10:13

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