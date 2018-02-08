Галкин показал Малышеву в туалете

Максим Галкин опубликовал забавное видео. Популярный юморист, телеведущий и шоумен показал Елену Малышеву в туалете поезда.

С недавних пор Максим Галкин является активным пользователем социальных сетей. В частности, объектом его пристального внимания является Instagram. Популярный артист регулярно выкладывает на своей страничке фотографии и видео, на которых запечатлевает не только себя любимого, но и ближайшее окружение: супругу Аллу Пугачеву и их детей – четырехлетних Лизу и Гарри.

Впрочем, много места Галкин выделяет на съемку юмористических видео, в которых пародирует именитых коллег. Так, довольно часто объектом его насмешек становится ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово!" Елена Малышева.

Вот и на этот раз Максим опубликовал видео, которое снял в туалете поезда. Голосом и манерами Елены Малышевой юморист рассказал о том, как пользоваться санузлом в этом виде транспорта. "В рубрике "Все новое – хорошо забытое старое" апрельский ЛайфХак от Елены Малышевой 😊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал ролик Максим Галкин.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Фев 7, 2018 в 8:53 PST

Многочисленные подписчики отреагировали на публикацию одобрительными комментариями. "Я щя умрууууу😃😃😃😃ты супер 👏 👏👏👏👏", "Максим обожаю тебя, ты супер", "Максим, здравствуйте! Этот ролик сделал мой день! 😂Вы гениальны!!! Спасибо!!!", "Ой не могу...... насмешил Максим", "вдвоем с оператором в одном просторном кабинете😂😂😂 как поместились? Неважно! Главное поместились, смогли не уронить камеру", – высказали свое мнение пользователи Сети.