Звезда "Голоса" покинула Россию после скандала

Алла Рид обижена случившимся. И ее, кажется, можно понять.

Алла Рид – одна из самых ярких участниц вокального суперпроекта "Голос". Внешность, голос, харизма – у нее есть все, что нужно для певицы. Именно поэтому Александр Градский и взял Аллу в свою команду, а потом и в свой театр, хотя она выбыла из проекта еще до финала.

Поклонникам "Голоса" Алла запомнилась по исполнению хита Высоцкого "Я несла свою беду". "Градский в начале сезона меня и остальных членов своей команды собрал дома. Он каждому объяснил, чего от него ждет и хочет. Мне, например, сказал, что я должна исполнить песню Высоцкого, хотя я до той поры пела только англоязычные композиции, любила джаз и соул", – рассказала Алла Dni.Ru. Причем многие музыкальные критики сошлись во мнении, что "Беда" в ее исполнении вышла даже лучше, чем в оригинале. "Для меня эта работа была знаковой и очень удачной. Я исполняла "Беду" в Кремле и на премии "Своя колея" на Первом канале", – улыбается Рид.

А потом грянул скандал. В финале очередного сезона шоу "Голос" Градский дал исполнить "Я несла свою беду" своей подопечной Лоре Горбуновой, сделанную как кавер-версию того, что пела Рид, даже не удосужившись сделать оригинальный вариант. Получилась, по словам Аллы, "жалкая копия, полное отсутствие понимания и драматизма". Ведь Рид считает "Беду" своей, поэтому и чувствует себя обиженной.

Интересно, что именно этот шлягер особенно понравился коренным канадцам, которые пришли на недавние концерты Аллы Рид в Оттаве, Монреале и Ванкувере – вскоре после поступка Градского она уехала петь в Страну кленового листа. Именно там Алла начала переговоры с представителем великой Барбры Стрейзанд – мечтает о совместном проекте. "Для Барбры я – еврейская девочка с сильным характером, способная покорить мир, и напоминаю ей саму ее в молодости", – похвасталась Алла.

Рид, кстати, направила Стрейзанд приглашение на праздничный концерт "Алла Рид и звезды "Голоса", который состоится 21 февраля в московском баре 25:45. Там в исполнении Маргариты Позоян, Людмилы Соколовой и Александры Воробьевой прозвучат известные мировые хиты в соул-, диско-, поп– и рок-стилях.