Песков сделал интимную татуировку

13 февраля пародисту, работающему в жанре синхро-буффонады Александру Пескову, исполнится 56 лет. Корреспондент Dni.Ru оказался с ним за одним столиком на презентации клипа Юлии Лебеды. И не мог не расспросить его о житье-бытье.



Александр Песков носит негласный титул короля пародий. В его репертуаре – десятки образов. Причем лучше всего артисту удается представлять певиц. Он виртуозно двигается на шпильках и даже сам работает над костюмами для своих героинь. Иногда пародия в его исполнении звучит убедительнее и выглядит ярче, нежели оригинал.



"На будущей неделе я уеду на свою малую родину – в город Коряжма Архангельской области, – рассказал Песков. – Там с мамой и дочкой (31-летняя Дария Пескова от брака с актрисой Галиной Хайрулиной, концертный директор детского театра-студии "Непоседы". – Прим. ред.) отмечу очередной день рождения. Скажу честно, из экономии, потому что не хочется в такие сложные времена устраивать разгульные банкеты. Да и друзьям не придется тратиться на презенты".

"Сам себе, кстати, я сделал подарок – интимную татуировку, но вам ее не покажу, это очень личное, – признался Песков. – А в остальном у меня все стабильно – много работаю, готовлюсь к юбилейному туру по случаю 30-летия моего театра. Разумеется, слежу за собой – регулярно хожу в салон красоты на педикюр и маникюр". И тут же Александр похвастался покрытыми нежно-розовым гель-лаком и аккуратно подпиленными ноготками.

"Я сам и готовлю, и полы мою дома, несмотря на дорогой маникюр, – улыбается артист. – А что делать!" Он живет в одной из семи сталинских высоток, чем очень гордится. Двухуровневую квартиру там сделал по своим эскизам и признается, что только там испытывает состояние счастья и покоя.