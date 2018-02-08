Шоу Малахова назвали шлаком из-за Мишулиной

Пользователи Сети негативно отнеслись к новому выпуску шоу Андрея Малахова, посвященному скандальным разборкам между дочерью Спартака Мишулина Кариной и его внебрачным сыном Тимуром Еремеевым. Зрители устали от шумихи и обругали ведущего, который, по их мнению, лишь разжигает ненависть в наследнице прославленного артиста.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Андрей Малахов опубликовал анонс нового выпуска передачи "Прямой эфир", посвященного так называемому гламурному полицейскому. В подписи к фото Малахов написал, что именно такой человек нужен Карине Мишулиной "для расследования ее запутанного дела".

Подписчики немедленно прицепились к этой фразе Малахова. Пользователи Сети высказали свое мнение относительно ситуации, которая на протяжении нескольких месяцев разворачивается вокруг легендарного актера Спартака Мишулина.

Тогда актер Тимур Еремеев на всю страну объявил себя сыном прославленного артиста. С ним в спор немедленно вступила дочь Мишулина Карина. В ходе разбирательств, в том числе и весьма скандального свойства, которые проистекали на глазах всей страны в ток-шоу Андрея Малахова и Дмитрия Борисова, выяснилось, что Тимур Еремеев действительно сын актера. Это подтвердил ДНК-текст.

Интересно, что Тимур Еремеев из программы в программу утверждал, что он не пытается претендовать на наследство отца, якобы ему нужно лишь признание. Однако Карина жестко реагировала на все слова Тимура. И даже когда ДНК-текст дал положительный результат, не успокоилась. Дошло до того, что она просто не вышла к зрителям, когда Тимура поздравляли с подтверждением его родства.

Впрочем, со временем Карина сменила гнев на милость. Однако затишье было временным, и теперь дочь Мишулина снова на тропе войны с Еремеевым.

"Андрей, передача с Кариной – шлак. Старые древние люди защищали Спартака Мишулина. Мол, не мог! А вспомните мужа, который кисти рубил жене. Его все соседи считали очень хорошим!!! Пригласите Тимура на передачу. Где мнение другой стороны?? Мама Карины страдает. Понятно, муж ее унизил, встречаясь с другими. Но Тимур ни при чем. Мы все видим, что Тимур – вылитый Спартак Мишулин", "Да... Андрей, вы разочаровываете... Нужно быть объективным, а не поддакивать семейке Карины", "Действительно, надоело... суетливый голос Малахова стал раздрожать... стравливает приглашенных.... просто бесит... думает, интрига... пора, Андрей, вам меняться... быть добрее и любить всех людей....удачи (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались возмущенные зрители.

Не остался в стороне и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян. "Очень прошу проявить все стороны в этой истории благоразумие. Уже пошли разговоры о том, что вдова Спартака Мишулина готова пойти на эксгумацию его тела только бы доказать, что Тимур не его сын. Остановитесь! Отбросьте все своим амбиции. Не нужно трогать прах нашего любимого народного артиста. Пусть покоится с миром!" – призвал всех успокоиться Манукян.