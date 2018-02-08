Как живет Алексей Куличков из реалити-шоу "Дом"

Сегодня мало кто помнит, что до появления скандального реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ выходил телепроект "Дом". В эфире он был всего четыре месяца – с 1 июля по 1 ноября 2003 года. По условиям программы, 12 супружеских пар со всех регионов России строили дом, но только одна из них получала ключи от него. Прорабом и по совместительству соведущим на стройке был Алексей Куличков. С ним на презентации клипа певицы Юлии Лебеды встретился корреспондент Dni.Ru.

Алексей, на "Дом-2" сегодня идут в поисках скандальной славы, пиара и денег. А на предтече этого шоу – "Доме" – Вы все это получили?

И деньги были, и узнаваемость. Ведь после этого проекта меня позвали вести шоу-игру "Такси", где я довозил "голосующих" пассажиров до нужного им места бесплатно и давал возможность заработать в пути, отвечая на различные вопросы. Потом были проекты на других каналах, куда я попал опять же благодаря старту в "Доме".

Вам не было стыдно потом, спустя время, что участвовали в этом одиозном и спорном проекте?

Нет, мне ни за какую свою работу на телевидении не стыдно. Я пытался все делать с юмором, нести людям позитив и добро. На "Доме" я вел себя достойно, и все это отмечают.

Согласились бы сегодня пойти на "Дом-2", но уже в качестве участника?

Ни в коем случае! Меня один раз туда пригласили как бывшего участника, я посидел, сказал "Всем привет, всем удачи", и на этом мое знакомство с этим шоу закончилось. То, как строятся там взаимоотношения, мне кажется неправильным. И лозунг "Построй свою любовь" эта программа давно изжила, пережила. Ведь там все зиждется на ругани, выяснении отношений, склоках, дрязгах, скандалах. Цель каждого участника – подавлять друг друга. А любовь – это доверие и поддержка. Человеку, который тебе нравится, хочется дарить добро. Но участникам "Дома-2" это слово, видимо, неизвестно.

Значит, о чем-то серьезном, о долгих отношениях, тут говорить не приходится?

"Дом-2" превратился в эдакую бесконечную горячую жвачку. Горячую, потому что программа до сих пор в топе, и молодые люди по примеру своих родителей смотрят ее. Но это вовсе не показатель того, что программа качественная.

С кем из участников "Дома" Вы общаетесь сегодня?

С Натальей и Сергеем Лобынцевыми, которые обожали гонять на машинах, мы на связи. Одно время переписывался с Андреем и Ольгой Берковыми из Минска, но давно уже от них не было вестей. Вот, в принципе, и все – сколько лет уже прошло!

А сегодня Вы чем на жизнь зарабатываете?



Я получил еще одну профессию – режиссера. И снимал ставшие впоследствии популярными сериалы "След", "Свидетели". Не бросаю свою профессию и как актер.