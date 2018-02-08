Беременная Кейт Миддлтон застряла в решетке
Едва вернувшись из тура по Швеции и Норвегии, растянувшегося на четыре дня, Кейт Миддлтон приступила к своим обязанностям и в родной Великобритании. Герцогиня Кембриджская появилась в графстве Эссекс, где приняла участие в открытии нового лечебно-оздоровительного центра в Уикфорде.
Супруга принца Уильяма появилась на публике в синем коротком пальто, темных колготах и с распущенными волосами. Завершили образ замшевые черные лодочки на высокой шпильке. Не обошлось без курьеза. Беременная третьим ребенком Кейт застряла каблуком в решетке слива на тротуаре. Очаровательно улыбаясь, Миддлтон смогла без посторонней помощи выбраться, отмечает The Mirror.
Многочисленные поклонники неоднозначно восприняли выход герцогини Кейт в свет. Фанаты разделились во мнениях. Одни высказали уверенность, что супруга британского принца одевается "как старая бабка". Другие отметили, что скромные, но стильные вещи невероятно украшают ее и придают шарм.
"Выглядит счастливой, беременность ее украшает (здесь и далее орфография и пунктуаци авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Укладка как всегда на высоте) а пальтишко обычное совсем", "Очень скучно. Нет в ней женственности, настоящей, королевской породы", "Все супер. Цвет пальто очень красивый", "пальто стремное, бабское", – высказали свое мнение русскоязычные поклонники.
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