Дитковските вывела в свет мать и красавца-брата
Светская Москва практически во всем своем составе появилась на премьере картины "Лед", которая состоялась в одном из столичных кинотеатров. Чтобы посмотреть новый фильм, пришли такие знаменитости как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Федор Бондарчук, Татьяна Навка и многие другие.
Не осталась в стороне даже актриса Агния Дитковските, которая крайне редко посещает светские мероприятия. Артистка прошлась по красной дорожке вместе с матерью, актрисой Татьяной Лютаевой, и братом Домиником. Увидев Дитковскиет в окружении родственников, фотографы немедленно защелкали затворами. Вскоре снимки артистки и ее близких появились в Сети. Пользователи в один голос отметили, что брат Агнии красавчик.
Отметим, что Доминик является сводным братом Агнии. Он появился на свет в 1999 году, когда Татьяна была в браке с режиссером Рокасом Раманаускасом, сыном литовского актера Ромуальдаса Раманаускаса. Дитковските же родилась у Лютаевой от первого мужа, литовского поэта-песенника, актера, режиссера Олегаса Дитковскиса.
Недавно стало известно, что актерские гены взяли свое, и Доминик снялся в фильме. Об этом с гордостью сообщила в своем микроблоге Татьяна Лютаева. По мнению поклонников актрисы, высокий, статный парень с яркими чертами лица взял все лучшее у своей знаменитой мамы.
Примадонна вышла в свет в стильном образе
Стриптизер показал свое беззащитное место
Алла Рид обижена случившимся
Артистка шокировала поклонников новым роликом