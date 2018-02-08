Взбешенный Яббаров из "Дома-2" выстрелил в возлюбленную-недотрогу

Илье не понравилось, что его не допускают к телу. "Я вел себя как дурак", – считает он.

На телепроект "Дом-2" Яббаров впервые пришел в апреле 2015 года к Камиле Коробейниковой, однако его первыми серьезными отношениями стал роман с Александрой Гозиас. Некоторое время девушками Ильи были Анна Белякова, Светлана Кальметова и Ольга Рапунцель, однако ничего серьезного из этого не получилось. После стычки с Кристиной Дерябиной парня и вовсе погнали с проекта. Правда, потом он туда несколько раз возвращался.

Накануне Дня святого Валентина Илья рассказал о своей первой любви, которая была весьма драматичной: "В пятом классе мне пришлось поменять школу. Зашел на первый урок и увидел Инну: блондинка, вся такая правильная, недоступная. Сразу влюбился. Бегал за ней очень долго, провожал до дома, делал комплименты, но она никак не поддавалась".

Подросток Яббаров из-за играющих гормонов постоянно бесился, что взрослая учительница-недотрога не подпускает его к телу. "Иногда из-за этого даже ссорились, дрались, я стрелял в нее из игрушечного пистолета. В общем, вел себя как дурак, – вспоминает Илья. – В итоге после девятого класса мы разошлись. Спустя годы мы случайно встретились на местной дискотеке, где она призналась, что я ей тоже нравился все эти годы. Так и закрутилось. Скажу честно: никогда так не любил, как ее".

Публикация от ИЛЬЯ ЯББАРОВ (@yabbarov_555) Янв 11, 2018 в 7:27 PST

"Мы с 14 лет практически жили вместе: ночевали то у меня, то у нее. Родители разрешили нам встречаться. Отношения продлились шесть лет – в 20 мы расстались. Потом я ушел в армию, а когда вернулся, мама сказала, что Инна вышла замуж. Через несколько лет, после развода, узнал, что она тоже разошлась с мужем и осталась с двумя детьми, была в сильной депрессии. Встретился с ней, поддержал, как мог. До сих пор думаю: а вдруг это и была моя судьба?" – цитирует Яббарова журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".