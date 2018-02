Бабаян поет и пляшет без Державина

Певица развлекает солдат. И не позволяет себе придаваться унынию.

На предстоящей неделе исполнится 40 дней со дня смерти любимого многими актера Михаила Державина – Мих Миха, как ласкового называли его друзья и коллеги. Он прожил 37 лет с певицей Роксаной Бабаян, считая ее своим самым большим в жизни счастьем. И сегодня ей одной приходится тяжело. Чтобы не сойти с ума от тягостных мыслей, вдова артиста ушла с головой работу в пустой квартире, где все напоминает об умершем муже находиться невыносимо.

Только что, например, Роксана выпустила песню. "Сегодня мы с моим другом, музыкальным продюсером Александром Поддубным, записываем новую, очень красивую песню для вас, которая называется "Две линии". Эта композиция обязательно войдет в мой новый альбом "Чего хочет женщина". Съемки клипа "Две линии" начнутся уже в конце февраля, часть из них пройдет на борту авиалайнера. Всегда с вами, ваша Роксана", – сообщила певица поклонникам.

А 23 февраля она будет петь и плясать в подмосковном Чкаловском на концерте по случаю Дня защитника отечества. Это подарок жителям города и личному составу базирующегося здесь соединения от командования дивизии. Роксана очень готовится к этому выступлению перед служивыми.

Роксана Бабаян как настоящая звезда понимает, что шоу должно продолжаться – "The Show Must Go On", как пел Фредди Меркьюри. Ведь зрителям не интересно, что у тебя в душе, как ты себя чувствуешь и настроена ли петь. Им нужен праздник. И Роксана всего его дарит