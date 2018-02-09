Откровения отца довели Бузову до слез

Телеканал ТНТ показал бенефис Ольги Бузовой. Особенно трогательным моментом стал монолог отца поющей ведущей, из-за слов которого Ольга не смогла сдержать слез.

В рамках шоу "Дом-2" состоялся бенефис Ольги Бузовой. В съемках приняли участие мать и сестра поющей ведущей, ее лучшая подруга и даже отец, который обычно предпочитает не мелькать на экране. Однако ради любимой наследницы Игорь Дмитриевич дал интервью в Санкт-Петербурге (в студии его не было).

"У меня две дочки, и обеими я горжусь. Это мои кровинки, обе красавицы, ну а Оля достигла больших успехов. От Иры, мамы, у нее, наверное, жесткость и целеустремленность, а от меня – доброта. Я не ощущаю себя отцом звезды, хотя она действительно знаменитость. Помню, в десятом классе Оля сама устроилась работать моделью, родители не знали. В "Дом-2" я отпускал дочку на три месяца. Я был первым из родителей, кто появился на проекте. Помню, что Оля обалдела, а все девчонки сидели с круглыми глазами", – рассказал Игорь Бузов.

Слушая отца, Ольга прослезилась. Она украдкой вытерла слезы, титаническим усилием взяла себя в руки и прокомментировала интервью отца. "Вы знаете, что мои мама и папа живут раздельно, они давно развелись. Но, к счастью, сохранили замечательные отношения. И на все мои победы, выступления, спектакли, концерты, они всегда приходят вместе. Конечно, я по папе очень скучаю. С мамой мы стали намного ближе – она всегда меня поймет. У папы немножко другая жизнь, но, конечно, мне его не хватает. Не хватает отца… Мы с Аней росли в потрясающей семье. Родители делали все для того, чтобы мы были счастливы", – расплакалась поющая ведущая.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 8, 2018 в 1:26 PST

Немного успокоившись, Бузова сообщила, что постоянно находится на связи с отцом. "Наверное, мне сила досталась от мамы, а по характеру я папина дочка, очень ранимая. Кстати, с папой у нас есть секретный чат "Дочки" – он всегда на связи, за всем следит. В глубине души мы всегда остаемся детьми для своих родителей", – заключила Ольга.