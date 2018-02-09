"Истерила и плакала": 33-летняя российская актриса о тяжелой борьбе с раком

У звезды сериала "Пятая стража", 33-летней Альбины Чайкиной диагностировали опасную форму рака – лимфому Ходжкина. Артистке назначили курс химиотерапии.

Знаменитость рассказала о болезни и о том, как при таком страшном диагнозе ей удается брать себя в руки и оставаться на плаву. Ведь Альбина решила не делать перерыв в работе и продолжила играть в театре.

Заподозрила, что со здоровьем не все в порядке, Чайкина прошлой весной. У нее сильно воспалились лимфоузлы. Вскоре пришла постоянная усталость, сонливость, начались проблемы с рукой – образовалась опухоль. Девушка пошла на УЗИ, и диагноз подтвердился – "рак".

Исполнительница роли Лидии в "Пятой страже" призналась, что это известие повергло ее в шок. "Я истерила и плакала. Все десять дней я жила в ужасе, но в неприятии – была уверена на 99%, что все будет хорошо. Не может же быть со мной такое. Не со мной точно. Пыталась себя отвлекать, но каждый день плакала, не могла спать, есть", – цитирует актрису "Дождь".

Публикация от Чайкина Альбина (@chaika13813) Окт 12, 2017 в 5:33 PDT

Сейчас у Альбины вторая стадия заболевания, она проходит химиотерапию. 14 февраля врачи сообщат звезде, помогает ли ей лечение. Химиотерапия далась Чайкиной тяжело: клоками выпадали волосы, отказывали ноги, девушка слепла, ее все время тошнило. По словам артистки, сопутствующие терапии побочные эффекты воспринимаются тяжелее самого лечения.

Публикация от Чайкина Альбина (@chaika13813) Окт 28, 2017 в 6:07 PDT

Актриса рассказала о том, что ее часто мучили панические атаки и срывы, с которыми сложно справляться. Но Альбина – человек очень стойкий. Она надеется только на хорошее.