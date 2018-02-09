Исхудавшая Пугачева без макияжа стала сенсацией

Алла Пугачева поделилась с поклонниками своей свежей фотографией. Примадонна предстала перед фанатами без грамма косметики, чем вызвала ажиотаж.

Недавно Алла Пугачева вышла в свет, посетив кинопремьеру. Она позировала перед многочисленными журналистами в компании известного актера и режиссера Федора Бондарчука. Примадонна блистала в стильных брюках и темной удлиненной кофте, с безупречным макияжем и укладкой.

Фанаты пришли в восторг, однако нашлись те, кто выразил желание увидеть артистку без косметики. Удивительно, но Пугачева вняла просьбам. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алла выложила фотографию, на которой предстала перед подписчиками в естественном виде.

"Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать, без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет", – подписала снимок Пугачева.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Фев 8, 2018 в 10:55 PST

Фотография стала сенсацией среди многочисленных поклонников Примадонны. "Отлично выглядите! Здоровья и счастья Вам и Вашей семье!!!", "Алла Борисовна! Долгих Вам лет! Вы супер! Приклоняюсь пред Вашим ТАЛАНТИЩЕМ!!! И ХВАТИТ ХУДЕТЬ! ВЫ ПРЕКРАСНЫ! Ваша поклонница. 🌹🌹🌹 ... м – н АЛЛЫНЫХ Роз. Вы ЕДИНСТВЕННАЯ И НЕПОВТОРИМАЯ!", "БРАВО, АЛЛА, НА ВСЕХ НАЧХАЛА....", "А вы такая красивая ужас!!!", "Браво за смелость и за самоиронию (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались подписчики в комментариях.