Бородина проигнорировала бенефис Бузовой

В рамках реалити-шоу "Дом-2" состоялся бенефис Ольги Бузовой. Однако внимательные поклонники заметили, что в концерте не принимала участия вторая ведущая скандально известного телепроекта Ксения Бородина.

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова вовсю ушла с головой в работу. Однако настоящий всероссийский успех ей принесло песенное творчество. Новоиспеченная артистка записала несколько композиций, которые стали хитами. Теперь Бузова колесит по стране и миру с гастролями, а ее аккаунт в Instagram насчитывает 12,2 миллиона подписчиков.

Апофеозом деятельности Ольги стал бенефис, который состоялся в рамках шоу "Дом-2". В программе приняли участие мать, младшая сестра, отец и лучшая подруга Бузовой. Не остались в стороне и знаменитости. Стилист Сергей Зверев вручил Ольге корону, а знойный мужчина Сосо Павлиашвили встал перед ней на одно колено.

Были показаны ролики, записанные специально для Бузовой, от ведущего Андрея Малахова, модели Виктории Бони и поп-короля Филиппа Киркорова. Что уж там, отметилась перед камерами даже любимая учительница Бузовой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 8, 2018 в 2:15 PST

Однако особо наблюдательные поклонники поющей ведущей обратили внимание, что на шоу не присутствовала Ксения Бородина. В комментариях пользователи Сети задались вопросом, почему телеведущая проигнорировала бенефис коллеги.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Фев 8, 2018 в 12:01 PST

"А почему нет Бородиной? они ж с Буз подружки. или нет? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "вы давно смотрите Д2? когда они с КСЮ были подружками???", "У Ксении и Ольги разный круг общения. Они точно не подруги. Поэтому Бородиной и не было на шоу", "у Ксю в отличии от этой есть мозг и чуство меры", "прально что бородина не пришла зачем ей быть в этом междусобойчике", "А Бородиной нет, что ли?" – высказались интернет-пользователи.

Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Бородина ни единой публикацией не высказалась о бенефисе Ольги Бузовой. За последние несколько дней телеведущая выкладывала либо посты, содержащие личную информацию, либо рекламу.