У Бориса Корчевникова родится ребенок

В беседе с певицей Натали Борис Корчевников неожиданно признался, что станет отцом. Однако телеведущий не назвал ни имени избранницы, ни времени, когда малыш появится на свет.

Звездным гостем очередного выпуска ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" стала певица Натали. Осенью 2017 года у популярной исполнительницы родился третий сын. С артисткой Корчевников поговорил о радостях материнства.

"Вы живете в невероятно счастливых материнских хлопотах. Вы стали мамой в третий раз в конце уходящего года. Мы Вас поздравляем! Что это за чувство – не просто для артистки, а для женщины, которая вымаливала каждого своего ребенка?" – обратился к Натали Борис.

На передачу Натали взяла вещи своих сыновей Арсения, Анатолия и Евгения, в которые те были облачены в первые месяцы жизни. Певица рассказала, как пеленала детей, и заявила, что семья для нее на первом месте. Натали поведала о третьем ребенке.

"Был большой перерыв. Потом уже и не ждала, даже смирилась. Опять началась артистическая жизнь, благодаря которой можно оправдаться: я не женщина, я артистка! Многие говорят, что дети лишают тебя свободы, но для меня дети и есть свобода. Именно они освобождают меня от образа артистки, от иллюзорного состояния, которое на меня очень долго давило. Дети для меня – это реальная жизнь", – заключила Натали.

И вот тут Борис Корчевников сделал неожиданное признание. Он сообщил, что у него родится ребенок. "Я собираюсь стать папой. Да! Научите меня, в чем главная история? Ведь мне тоже придется пеленать. А пеленочка должна быть теплая? Вы утюгом греете или как?" – засыпал вопросами певицу телеведущий.

Натали не растерялась и поздравила Бориса. Когда артистка и ведущий пеленали кукол, та похвалила его. "Боря, как тебе идет! Но мы сначала хотим услышать "горько!" Ты же на свадьбу пригласишь?" – спросила певица. Однако Корчевников не стал раскрывать подробности, когда именно у него родится наследник. Имени избранницы телеведущий также не назвал.