Адвокат: Карине Мишулиной выгодна эта шумиха

Звездный адвокат Александр Добровинский прокомментировал скандал вокруг покойного артиста Спартака Мишулина. По словам эксперта, его дочери Карине выгодна эта шумиха.

На шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" дочь Спартака Мишулина Карина заявила о готовности эксгумировать отца, чтобы провести повторную экспертизу и доказать: Тимур Еремеев – не сын народного артиста. Отметим, что многочисленные зрители крайне негативно восприняли эфир. С ними оказался солидарен известный адвокат Александр Добровинский, который присутствовал на съемке.

Он прокомментировал ситуацию. "Передача вышла… очень странной. Во-первых, вопрос с родством Тимура Еремеева со Спартаком Мишулиным уже закрыт. Еще в прошлом году провели экспертизу, показавшую вероятность родства "99, 99". Это самый высокий результат. Проводили экспертизу в лучшей лаборатории страны, результатам исследований которой доверяет даже Генеральная прокуратура – давно и успешно сотрудничают. Причем Карина Мишулина сама требовала проводить все исследования именно в данном учреждении! И вдруг на позавчерашнем шоу она заверяет фактически о подтасовке результатов!" – цитируют Александра Добровинского "7 Дней".

Адвокат высказался об эксгумации тела Мишулина. "Ну эксгумируют. Экспертиза снова покажет родство: Еремеев – сын Мишулина. Дальше что? Этот вопрос я задал на передаче. Ответа не получил. Но, думаю, даже после эксгумации дамы семьи Спартака Мишулина не успокоятся и что-нибудь придумают. Скажут, мол, тело подкинули, оно – не Спартака… Они не могут свыкнуться с мыслью, что, кроме них, есть Тимур. Всю программу и дочь, и жена народного артиста говорили: "Спартак любил только нас, и он не мог иметь вторую семью…" – процитировал родных Мишулина адвокат.

Добровинский высказал уверенность, что ни Карина, ни ее мать Валентина Константиновна не слышат ничьих аргументов, кроме себя. "Часть эфира Мишулины – мама и дочь – кричали, что Еремеев только и ждет, чтобы броситься на их наследство. Никуда он не бросится, ничего у них не просит. Отстаньте уже от парня", – попросил эксперт.

В заключение адвокат заявил: "Я думал и пришел к следующему выводу, что вся эта шумиха выгодна самой Карине Мишулиной. Для нее это пиар серьезный. И она с этого конька – всеобщее внимание, главные роли в ток-шоу – еще долго по собственной воле не спрыгнет".