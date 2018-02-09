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Дочь отказалась от Серова

Александр Серов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Внебрачная дочь Александра Серова заявила, что не хочет иметь с музыкантом ничего общего. Девушка записала видеообращение. 
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"Я бы хотела обратиться к людям, которые смотрят российское телевидение. За последнее время было очень много спекуляций и сплетен, непроверенных фактов. Я просто хотела сказать, что у меня замечательная семья и нет никакого интереса и желания связываться с человеком по имени Александр Серов", – заявила Алиса в ролике, записанном почти сразу после очередного выпуска программы "Секрет на миллион". В нем Серов рассказал, что у него есть внебрачная дочь.

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"Я знаю, что бывают разные ситуации и истории. Но есть люди, которых я никогда не пойму. Они ведут себя недостойно званию артиста, мужчины, отца, человека. В любом случае, за клевету надо отчитываться. Я не сомневаюсь, что этот момент придет", – подытожила Алиса. Она заявила, что не собирается восстанавливать отношения с Серовым. Более того, в ее жизни есть человек, которого она называет отцом.

Алисе не нравится, что знаменитый музыкант рассказал ее историю на телевидении. Она призналась, что больше всего хочет, чтобы это скорее закончилось. "Меня не интересует общение с ним. Я бы хотела, чтобы он оставил меня и мою семью в покое. Я бы хотела поставить в этой истории большую и жирную точку", – заявила девушка.

Напомним, о том, что у Александра Серова есть внебрачный ребенок, стало известно 3 февраля. Алиса родилась в результате романа музыканта с поэтессой Валентиной Аришиной. "Человек неординарный, тогда ей было 19 лет, и она совершенно, так сказать, без тормозов влюбилась в мою персону", – рассказывал Александр Серов.

Музыкант заявил, что женщина соблазнила его, а потом собрала в пробирку его семя. По признанию Александра, он был потрясен, но отнесся к этому спокойно, решив, что у нее все равно не получится от него забеременеть.

Автор: Михаил Войцеховский9 февраля 2018, 18:13

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