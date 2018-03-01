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Шоу-бизнес

Алкоголь и противозачаточные: Казаченко оплатит запросы бывшей жены

Вадим Казаченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Столичный суд вынес решение в пользу Ольги Казаченко. Теперь популярный певец Вадим Казаченко, у которого наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем, должен выплачивать алименты.
прочитано 5465 раз

Уже полтора года кипят страсти вокруг Вадима Казаченко, его молодой экс-супруги Ольги и возлюбленной Ирины Аманти. В марте прошлого года Ольга родила артисту сына Филиппа, однако из-за того, что он не жил с ней, подала в суд на взыскание алиментов.

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И вот 27 февраля состоялось очередное заседание. В итоге служители Фемиды встали на сторону молодой мамы. Теперь Казаченко обязан ежемесячно выплачивать чуть больше 13 тысяч рублей на содержание малыша и 18 тысяч – лично Ольге.

По словам Ирины, изначально Ольга рассчитывала на более крупную сумму. "Она просила 50 на себя – видимо, "лабутены" подорожали, 40 – на ребенка. В чеке были алкоголь, противозачаточные средства... Она истерила", – компетентно сообщила журналистам StarHit Аманти.

Ей показался подозрительным список товаров, которые обычно покупает Ольга. Впрочем, та не видит в нем ничего сомнительного. "Я живу с папой, братом. Не отрицаю, что такие напитки могли оказаться у нас в чеке. Но то, что говорят о противозачаточных, – этого не было", – заявила Ольга.

Экс-супруга Казаченко поделилась с репортерами опасениями, что певец не будет выплачивать алименты. Однако Аманти опровергла все ее страхи. "Почему не будет платить? Почему честный человек не будет платить?" – задала риторический вопрос директор артиста. Ирине не нравится, что Ольга якобы хочет обеспечить себе безбедное существование за счет экс-супруга. "Я не за деньги борюсь. Буду идти до конца. Она решила обеспечить себя – я заставлю ее работать", – заявила Аманти.

К слову, Вадима на заседании не было. По словам Ольги, певец находился неподалеку от здания и не хотел с ней разговаривать. Отметим, что у артиста серьезные проблемы со здоровьем. "Мой муж сейчас не выступает, и все из-за того, что находится в ужасном состоянии. Ольга довела его до предынфарктного состояния. Все эти звонки по ночам, истерики, суды... Над жизнью Вадима нависла угроза", – в недавнем интервью заявила Аманти.

Автор: Наталья Аряева1 марта 2018, 09:44
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