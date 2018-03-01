Отец рассказал о новорожденном малыше Михалковой

22 февраля стало известно, что дочь Степана Михалкова Александра родила мальчика. Новоиспеченный дедушка рассказал о малыше.

Степан Михалков подтвердил ушлым журналистам информацию о том, что его 25-летняя дочь Александра впервые стала матерью. Мужчина поделился с представителями СМИ впечатлениями о новом статусе – не только наследницы, но и своем.

"На руках еще не держал, а эмоции испытал такие: вспомнил, как рождался мой первый ребенок, и это была Саша. Я тогда плакал в роддоме. Ее сын похож и на нее, и на папу. Имя родители выбрали – Федор, в честь Святого Праведного воина Федора Ушакова, канонизированного в 2000 году. Саша справляется отлично, у нее талант мамы!" – цитирует Степана Михалкова StarHit.

О беременности дочери Степана Михалкова и Аллы Сиваковой стало известно в октябре 2017 года. Александра обнародовала фотографию, на которой демонстрирует округлившийся живот.

22 декабря того же года Михалкова вышла замуж за актера Петра Скворцова. Об этом стало известно благодаря публикациям, которые сделала внучка Никиты Михалкова на своей официальной страничке в Instagram.

Публикация от Sasha Mikhalkova (@sashamikhalkova) Дек 25, 2017 в 6:14 PST

Александра обнародовала черно-белую фотографию и в Stories показала подписчикам, как стоит рядом с Петром, позируя в светлом платье. Сверху Михалкова накинула объемную черную куртку, а голову увенчала кепкой. В руках Александра держала скромный букет полевых цветов.

Отметим, что Михалкова крайне закрыта для представителей СМИ. Она не выставляет личную жизнь напоказ, не дает интервью и не посещает светских мероприятий.