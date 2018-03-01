Сестра обвинила Верку Сердючку в краже и сдаче сына на органы

Известный артист Андрей Данилко дал откровенное интервью. Он рассказал, что перестал общаться с сестрой, после того как она натравила на него правоохранительные органы и обвинила в краже сына.

Актер Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, признался в передаче "Бацман", что на протяжении нескольких лет не поддерживает связь со старшей сестрой Галиной. Причиной послужила возмутительная история, которую и рассказал в интервью Данилко.

"В какой-то момент, притом что у нас всегда были хорошие отношения, произошел какой-то заскок. У моего племянника Вани, чувствую, какая-то проблема со здоровьем. И поскольку Галя с людьми неуравновешенна, сразу начинается скандал, я его взял и положил в больницу на обследование. Но ей не сказал, в какой он больнице, чтобы не навредила Ване. Я на телефоне, там врачи. И вот я в студии – звонок, милиция приезжает за мной. Они меня узнали, говорят: "Андрей, нам поступило заявление от Вашей сестры – Вы украли ребенка, чтобы сдать его на органы", – цитирует Данилко "112 Украина".

Добавим, что актер очень внимателен к друзьям и близким. Певица Евгения Власова, борющаяся с последствиями операции, сделанной из-за онкологического заболевания, рассказала, как артист повеселил ее, когда она находилась в реанимации.

"Звонил Андрей Данилко, веселил меня. Это лучшее, что может случиться с человеком в реанимации, – звонок Андрея Данилко", – призналась Власова в недавнем интервью.