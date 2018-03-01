Жених покорил звезду "Уральских пельменей" своими ягодками

Звезда "Уральских пельменей" Илана Юрьева дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о личной жизни.

Илана Юрьева была замужем дважды. Ее первым мужем был солист группы "Ан-2" Антон Юрьев. Однако брак просуществовал недолго. Сейчас актриса замужем за бизнесменом Дмитрием Дылдиным. Он занимается пчеловодством. Однако Илану Дмитрий покорил вовсе не медом. "Ягодками… Абсолютно серьезно... Он так заботливо и нежно кормил меня ягодами, что я растаяла…" – цитирует Илану Юрьеву "Собеседник".

У пары подрастает двухлетняя дочь Диана. Актриса, которая занимается не только воспитанием наследницы и карьерой, но и старается быть хорошей женой, призналась, что постоянно неудовлетворена собой.

"У меня постоянное ощущение, что я участвую в гонках, везде опаздываю и ничего не успеваю. Со стороны кажется, что другие успевают гораздо больше. Но думаю, что это тоже миф и они так же переживают, как и я. Чтобы сочетать материнство, семью и карьеру, нужно найти гармонию. Если интуитивно это сделать тяжело, то распишите свой график, чтобы там на все было заложено время", – посоветовала актриса.

Публикация от Илана Юрьева ������ (@ilana7788) Фев 3, 2018 в 11:28 PST

Так, завтракает семья в полном составе, а ужинать супруги предпочитают вдвоем, когда ребенок уже спит. В это же время обсуждают дела. Днем Илана работает. "Да, у меня еще есть поездки с "Пельменями". Но муж знает, на ком он женился, и понимает, что моя профессия мне важна. Если я перестану работать и начну сидеть дома, то достанется в первую очередь ему. У меня не будет выплеска эмоций, и плохое настроение, как у меня, так и у всей семьи, к ужасу, гарантировано", – заключила Юрьева.