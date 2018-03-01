Рудова восхитила снимком с сексуальной Самбурской

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала совместное фото с Настасьей Самбурской. На нем девушки демонстрируют откровенные наряды и прекрасные фигуры.



Актрисы позируют в роскошных, но очень откровенных образах. Наталья выбрала крошечное алое платье-бандаж без бретелек. Оно подчеркивает пышный бюст звезды и осиную талию. Экстремально короткая юбка открывает любопытному взору длинные, стройные ноги.

Настасья, следуя заветам экспертов моды, надела черное платье-футляр средней длинны. Вырезы на груди и по бокам создают акцент на богатстве форм артистки, делая ее похожей на пантеру. С такими фигурками их можно принять за моделей Victoria's Secret – хоть сейчас на подиум.

Снимок был сделан во время работы над фильмом "Женщины против мужчин". Съемки проходили на Кубе. Совместный труд сплотил красавиц, девушки много времени проводят вместе.

Публикация от rudovanata (@rudovanata) Мар 1, 2018 в 1:32 PST

Большинство подписчиков Рудовой остались довольны снимком. "Такие женщины красивые...", "Шикарные", "Богини", "Вы просто секси))" – хвалили актрис фанаты.

Добавим, что товаркам не всегда удается порадовать поклонников выбором удачного образа. На церемонии вручения премии в области красоты Allure Best of Beauty актрисы нарядились в костюмы для Хэллоуина. Сексапильная блондинка надела дырявые колготки, а скандально известная брюнетка и вовсе щеголяла в странного вида кардигане, напомнив сплетникам "общипанную ворону".

Стоит отметить, что Наталья создала публикацию не для того что бы собрать комплименты, так она поздравила подругу с днем рождения. Самбурской 1 марта исполнилось 32 года.

"Я люблю тебя всем моим сердцем мой маленький, красивущий котенок! Самая честная моя девочка! Моя Самбуся @samburskaya. С Днем Рождения! Огромной тебе любви и бесконечного счастья!!! Спасибо что ты у меня есть!" – поздравила Рудова звезду.