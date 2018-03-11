Жене грубияна Ефремова поставили страшный диагноз после скандала

Популярный блогер Лена Миро высказалась по поводу скандала, в центре которого оказался матерящийся актер Михаил Ефремов. Она набросилась с критикой на жену артиста Софью.

Миро пишет, что ее всегда удивляло, как человек в семье может так много пить. "Ну неужели жена не может сказать: остановись, родной, ты превратился в животное! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред)" – пишет она.

По ее словам, именно близки должны помогать человеку, который уходить в запой. Либо приводить в чувства отрезвляющим подзатыльником, либо поддерживать заботой.

"Жена алкоголика -– это диагноз. Наполовину в том, что пьет муж, всегда виновата жена", – утверждает Миро. По ее словам, такие супруги все терпят: пьянство, хамство, позор и побои.

"Мужчину во многом делает женщина. Если твой муж бухает, то виновата ты. У нормальных женщин мужья не пьют и не дебоширят, потому что или ведут себя прилично, или жена уходит от алкаша", – уверена блогер. По ее мнению, тех жен, которые терпят пьянство супругов, даже нельзя назвать женщинами.

Напомним, что актер Михаил Ефремов угодил в скандал после спектакля в Самаре. По словам очевидцев, он вышел на сцену в несколько странном состоянии, постоянно забывал слова и материл зрителей, которые просили его говорить погромче.

Жена Ефремова заступилась за него. "С трудом верю в то, что описывают "очевидцы". Наполовину это вранье", – утверждает она.