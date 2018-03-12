Понаровская прилюдно миловалась с грязным мужиком

12 марта Ирине Понаровской исполнилось 65 лет. Сегодня она живет затворницей, на публике почти не появляется, концертов и интервью не дает. Но было время, когда она считалась самой стильной на российской сцене. Именно о том периоде в день юбилея певицы и вспомнил ее близкий друг, продюсер Виктор Началов.

прочитано 7144 раза