Звезде сериала "Ольга" устроили травлю

Звезде сериала "Ольга" Яне Трояновой устроили травлю в Сети подписчики. Их возмутил очередной пост на странице актрисы в Instagram.

Актриса Яна Троянова, имя которой прогремело на всю страну благодаря главной роли в юмористическом сериале "Ольга", известна своим поклонникам как человек, часто делающий шокирующие, неожиданные, а порой просто странные заявления. Однако с некоторыми высказываниями даже самые проверенные фанаты смириться не могут.

"Публичные люди, телек, наружная реклама активно зазывают на выборы 🗣🗣🗣 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram поделилась актриса. Вместе с тем она, по собственному признанию, на избирательном участке появляться не собирается. "Так что, 18 марта я абсолютно свободна!" – добавила Яна Троянова.

Не всем подписчикам пришлась по вкусу такая откровенность. Они устроили в комментариях под сообщением настоящую травлю. "Беда-то какая... Только Вас все и ждали...", "Бабулька, одумайся! И, личная просьба, привели себя в порядок!", "Разочарование", – обрушились на актрису недовольные поклонники.

Публикация от Яна Троянова // Yana Troyanova (@troyanovayana) Мар 11, 2018 в 12:36 PST

Тем временем другая представительница российского шоу-бизнеса продемонстрировала активную гражданскую позицию. "На выборы пойду обязательно. Я считаю, что это наше право и обязанность – высказывать свое мнение", – цитирует НСН заслуженную артистку России Ольгу Кормухину.

Высказалась она и по поводу тех, кто предпочел не голосовать. "Потом начинают кудахтать: это не то, это не так. Хочется спросить: а где ты был? Свое мнение нужно выражать! Я не хочу, чтобы за меня голосовали другие", – подчеркнула певица.