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"Через месяц рожать": Лоза в ужасе от убийства родственника собаками-людоедами

Юрий Лоза. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Защитивший женщину от бродячих псов и погибший 19-летний Олег Шушунов, супруг племянницы певца Юрия Лозы Анастасии, через месяц должен был стать отцом. Трагедия произошла в поселке Курсаково городского округа Истра 11 марта.
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Юрий Лоза поделился подробностями трагедии. О случившемся он узнал от самой Анастасии.

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"Об этом диком случае я узнал в воскресенье, мне позвонила сама Настя, рассказала, что ее мужа загрызли собаки. Я даже не сразу поверил: ну какие собаки-людоеды в Подмосковье? Да, мы слышим о подобных историях. Но обычно все они происходят в глубинке", – цитирует певца "Московский Комсомолец". По его словам, родственница находилась в таком состоянии, что расспрашивать ее о произошедшем было просто неудобно.

"Мы всей семьей стараемся ее успокоить. Но получается плохо… Она ведь беременна от Олега, через месяц ей рожать. Очень жалко девочку, только у нее в жизни все начало налаживаться. Она ведь росла без отца и вот встретила достойного человека. Они строили планы на жизнь", – рассказал певец. Также он добавил, что с погибшим Олегом Шушуновым лично знаком не был.

"Родные Насти, когда нам звонили, рассказывали, что он очень достойный парень. Но вот пообщаться с ним лично у меня так и не получилось. Мы ведь не самые близкие родственники. Периодически встречаемся, помогаем, чем можем", – поделился артист. Юрий Лоза сообщил, что сейчас девушку поддерживают мама и отчим.

О погибшем Олеге известно, что четыре года назад его семья перебралась в Россию из Узбекистана. Здесь он окончил школу, а затем устроился в фирму, занимающуюся ремонтом квартир. Потом познакомился с племянницей Юрия Лозы Анастасией, с которой решил создать семью.

Примечательно, что семья Олега не единожды обращалась в правоохранительные органы с жалобами на нападения бездомных собак. В 2016 году дворовый пес покусал младшего брата парня, которому сейчас 11 лет. А в прошлом году жертвой нападения бродячей собаки стала его мать.

Ранее пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета сообщала, что в Курсаково обнаружили тело молодого человека с рваными ранами, характерными при укусах собак. Кроме того, в одну из больниц доставили женщину с аналогичными ранами. В СК предположили, что на них напала стая бродячих собак. Позднее стало известно, что сотрудники специальной организации отловили псов. По факту гибели человека правоохранительными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

Автор: Валерия Нарская12 марта 2018, 17:24

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