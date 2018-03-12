"Через месяц рожать": Лоза в ужасе от убийства родственника собаками-людоедами
Юрий Лоза поделился подробностями трагедии. О случившемся он узнал от самой Анастасии.
"Об этом диком случае я узнал в воскресенье, мне позвонила сама Настя, рассказала, что ее мужа загрызли собаки. Я даже не сразу поверил: ну какие собаки-людоеды в Подмосковье? Да, мы слышим о подобных историях. Но обычно все они происходят в глубинке", – цитирует певца "Московский Комсомолец". По его словам, родственница находилась в таком состоянии, что расспрашивать ее о произошедшем было просто неудобно.
"Мы всей семьей стараемся ее успокоить. Но получается плохо… Она ведь беременна от Олега, через месяц ей рожать. Очень жалко девочку, только у нее в жизни все начало налаживаться. Она ведь росла без отца и вот встретила достойного человека. Они строили планы на жизнь", – рассказал певец. Также он добавил, что с погибшим Олегом Шушуновым лично знаком не был.
"Родные Насти, когда нам звонили, рассказывали, что он очень достойный парень. Но вот пообщаться с ним лично у меня так и не получилось. Мы ведь не самые близкие родственники. Периодически встречаемся, помогаем, чем можем", – поделился артист. Юрий Лоза сообщил, что сейчас девушку поддерживают мама и отчим.
О погибшем Олеге известно, что четыре года назад его семья перебралась в Россию из Узбекистана. Здесь он окончил школу, а затем устроился в фирму, занимающуюся ремонтом квартир. Потом познакомился с племянницей Юрия Лозы Анастасией, с которой решил создать семью.
Примечательно, что семья Олега не единожды обращалась в правоохранительные органы с жалобами на нападения бездомных собак. В 2016 году дворовый пес покусал младшего брата парня, которому сейчас 11 лет. А в прошлом году жертвой нападения бродячей собаки стала его мать.
Ранее пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета сообщала, что в Курсаково обнаружили тело молодого человека с рваными ранами, характерными при укусах собак. Кроме того, в одну из больниц доставили женщину с аналогичными ранами. В СК предположили, что на них напала стая бродячих собак. Позднее стало известно, что сотрудники специальной организации отловили псов. По факту гибели человека правоохранительными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.
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