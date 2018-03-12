"Через месяц рожать": Лоза в ужасе от убийства родственника собаками-людоедами

Защитивший женщину от бродячих псов и погибший 19-летний Олег Шушунов, супруг племянницы певца Юрия Лозы Анастасии, через месяц должен был стать отцом. Трагедия произошла в поселке Курсаково городского округа Истра 11 марта.

Юрий Лоза поделился подробностями трагедии. О случившемся он узнал от самой Анастасии.

"Об этом диком случае я узнал в воскресенье, мне позвонила сама Настя, рассказала, что ее мужа загрызли собаки. Я даже не сразу поверил: ну какие собаки-людоеды в Подмосковье? Да, мы слышим о подобных историях. Но обычно все они происходят в глубинке", – цитирует певца "Московский Комсомолец". По его словам, родственница находилась в таком состоянии, что расспрашивать ее о произошедшем было просто неудобно.

"Мы всей семьей стараемся ее успокоить. Но получается плохо… Она ведь беременна от Олега, через месяц ей рожать. Очень жалко девочку, только у нее в жизни все начало налаживаться. Она ведь росла без отца и вот встретила достойного человека. Они строили планы на жизнь", – рассказал певец. Также он добавил, что с погибшим Олегом Шушуновым лично знаком не был.

"Родные Насти, когда нам звонили, рассказывали, что он очень достойный парень. Но вот пообщаться с ним лично у меня так и не получилось. Мы ведь не самые близкие родственники. Периодически встречаемся, помогаем, чем можем", – поделился артист. Юрий Лоза сообщил, что сейчас девушку поддерживают мама и отчим.

О погибшем Олеге известно, что четыре года назад его семья перебралась в Россию из Узбекистана. Здесь он окончил школу, а затем устроился в фирму, занимающуюся ремонтом квартир. Потом познакомился с племянницей Юрия Лозы Анастасией, с которой решил создать семью.

Примечательно, что семья Олега не единожды обращалась в правоохранительные органы с жалобами на нападения бездомных собак. В 2016 году дворовый пес покусал младшего брата парня, которому сейчас 11 лет. А в прошлом году жертвой нападения бродячей собаки стала его мать.

Ранее пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета сообщала, что в Курсаково обнаружили тело молодого человека с рваными ранами, характерными при укусах собак. Кроме того, в одну из больниц доставили женщину с аналогичными ранами. В СК предположили, что на них напала стая бродячих собак. Позднее стало известно, что сотрудники специальной организации отловили псов. По факту гибели человека правоохранительными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.