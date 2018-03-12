Находившемуся в коме Табакову перед смертью отпустили грехи

К актеру перед смертью приходил священник. Но полноценный обряд соборования он провести не мог из-за состояния руководителя МХТ имени Чехова.

Родственники народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олега Табакова приглашали в больницу священнослужителя. РИА Новости сообщает, что эту информацию подтвердили и врачи. Артист при этом находился в бессознательном состоянии и исповедоваться не мог.

У проведенного таинства несколько названий. В древних богослужебных книгах его именуют елеем, святым елеем, елеем, соединенным с молитвой, в нашем отечестве – елеосвящением. В народе оно называется соборованием, потому что совершает его собор семи священнослужителей. Однако таинство будет действительным, если от лица Церкви его совершит и один священник.

В православной традиции во время соборования человека, находящегося в бессознательном состоянии, врачуются грехи, о которых человек не может вспомнить. Этот обряд проводится во исцеление души и тела. "Душа, как младенчик, радуется, когда Господь Бог берет ее на руки в таинствах причащения, соборования и помогает ей покинуть телесное естество", – рассказал Dni.Ru священнослужитель.

Сообщил он и о том, как проходит соборование человека, который, как Олег Табаков, находясь в ясном уме и здравой памяти, нерегулярно каялся, причащался. "Такого умирающего надлежит единожды помазать святым маслом и почитать над ним молитву о даровании просветления ума, покаяния, восстания со одра болезни", – сообщил служитель культа.

Напомним, что сегодня у актера в районе 16 часов случился сердечный приступ. Поэтому врачи сами приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Олег Табаков боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.