Отборная ругань Ефремова получила неожиданное объяснение

Руководство театра "Современник" высказалось по поводу скандала, в центре которого оказался актер Михаил Ефремов. В пресс-службе объяснили, в чем была ошибка артиста.

В театре рассказали, что у Ефремова была очень мрачная роль. Руководство всеми силами пыталось показать, что актер на этот раз будет в необычном для него образе. "К сожалению, этого оказалось недостаточно, и вины театра я в данном случае не отрицаю. Но зритель, очевидно, ожидал увидеть совсем другое", – отметили в пресс-службе.

Объяснили специалисты и проблему со звуком. Оказывается, организаторы почему-то не установили специальную аппаратуру. "В силу целого ряда обстоятельств на первом спектакле ее не было, что тоже является виной театра, и мы ее признаем", – добавили представители "Современника".

Необычная характеристика была дана и поведению Ефремова. В пресс-службе уверены, что он отвечал зрителю не от себя лично, а не выходя из образа. "Печально, что Михаилу Олеговичу не удалось справиться с этой ситуацией", – завили в руководстве театра.

Судя по всему, организаторы признали успешными гастроли в Самаре. "Как бы там ни было, факт остается фактом: пусть и в конфликтной ситуации, но спектакль состоялся, он был доигран до конца и значительной частью зрителей был понят", – гласит текст официального сообщения, опубликованного на сайте театра.

Напомним, некоторые зрители оставили отрицательные отзывы о спектакле "Современника" в Самаре. Они утверждают, что Ефремов бранился со сцены. Отборная ругань смутила и местного министра культуры, который присутствовал в зале.