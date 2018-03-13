Возмущенный народ кричит из-за Ирины Аллегровой

Императрица отечественной сцены Ирина Аллегрова не оправдала надежд поклонников. Выступление артистки в Санкт-Петербурге недовольные фанаты раскритиковали в пух и прах.

Концерт Ирины Аллегровой в Ледовом дворце не задался еще до начала. Выступление пришлось перенести на день, а когда возбужденные поклонники оказались в зале, услышали совсем не то, на что рассчитывали. "Полное фанерное *****!" – написал на своей страничке в Instagram один из фанатов артистки.

Публика, мол, просила Аллегрову спеть "Императрицу" и "Угонщицу", но со сцены якобы прозвучали непонятные и незнакомые композиции, сообщает сайт "Комсомольская правда". Издание приводит слова возмущенного фаната: "Люди идут концерт, чтобы слушать песни, которые любят и знают! Последнюю половину концерта люди вставали и уходили! Если хочешь представить новые песни – так представь их на телевидении, чтобы люди знали, что они идут слушать. Шоу вообще не было. Переоделась один раз, и слава богу. Тут обсуждать даже нечего!"

Прочие поклонники с ним солидарны. "Ужасно, А не концерт (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Шли отдохнуть... Новые песни вообще не разобрать слова,а из старых пару песен. Разочаровала Ирина", "Жаль, что старых песен было всего 3( очень ждали их и не дождались(", "Да действительно не хватило старых песен", "Из старых песен только "Привет Андрей", а где остальные? Надеялся зажечь на концерте, но увы; посмотрел вокруг – почти весь зал сидит, поспрашивал вокруг – все ждут старых веселых песен. Концерт неплохой, но хотелось другого", – высказались они.

Публикация от АЛЛЕГРОВА FANS. Поклонники (@irinaallegrova.ru) Мар 11, 2018 в 9:07 PDT

Впрочем, многие остались под приятным впечатлением от концерта Аллегровой. Они поддержали звезду в желании развиваться, искать новые музыкальные ходы и удивлять зрителей.