Сериал про грязное белье Цымбалюк-Романовской опостылел народу

Телевизор теперь хоть не включай. Уже который месяц каждый день там идет бесконечная сага под названием "Обортистая Виталина". Более пятидесяти эфиров по разным каналам прошло за это время. В понедельник герои встречаются в "Пусть говорят" у Борисова, во вторник – в "Прямом эфире" у Малахова, в среду – в "На самом деле" у Шепелева, в четверг историю смакует РЕН ТВ, в пятницу идет сюжет по НТВ.

Мордобои, оскорбления, тайные любовники, шикарные квартиры, пропавшие со счетов миллионы, мрачные тайны прошлого – от всего этого уже порядком тошнит. Эта история обрыдла, набила оскомину, навязла в зубах. И ладно бы эфир, ну да, ну пять, как было в случае с несчастной Шурыгиной. Но ведь тут конца и края не видно. Народ пичкают этой гадостью без конца.

То и дело появляются новые герои, готовые клеветать и свидетельствовать, обличать и проклинать, жалеть и бить. Бывшие товарки перебегают на другую сторону баррикад. Посторонние люди выдают себя за друзей и бойфрендов. Уважаемые прежде актеры судят и рядят, кто прав, а кто виноват. Словом, если есть ад, то он выглядит так.

Возникают логичные вопросы: кто такая Виталина Цымбалюк-Романовская, о которой столько говорят и пишут? Что она сделала для страны такого, из-за чего достойна хотя бы минуты дорогого эфирного времени? Почему за каждую передачу, где она трясет своим грязным бельем, ей платят огромные гонорары, словно кинозвезде?

Она – эдакий голый король из сказки, о котором все говорят. Впрочем, Виталина вовсе не голая теперь – одевается в дорогие брендовые платья, причем чтобы огромная бирка с лейблом непременно была снаружи и все видели, что она состоятельная дама. Она посещает элитные салоны красоты и дорогие рестораны, ходит на премьеры в театры и светские приемы. И словно бы в насмешку над всеми без конца делает хвастливые посты в социальных сетях. Мол, многие смеются над ее музыкальными способностями и внешностью, экс-супруг обзывает воровкой, бывшая товарка зовет "поломойкой Викой из Киева", Марк Рудинштейн считает "мерзавкой, которая чуть не угрохала Джигарханяна". А она всем назло будет прекрасной.

Правда, если девушку можно вытянуть из деревни, то деревню из девушки – нет. Ее манера одеваться, краситься, вызывающее поведение и цинизм – порой просто поражают. Но ведь как хочется казаться прекрасным обиженным ангелом!.. Виталина потупит глазки, будет кокетливо улыбаться и нести околесицу. Она научилась играть эту роль. Поэтому, видимо, и стала еще одной скандальной героиней эпохи морального разложения, глупости, цинизма и низости.