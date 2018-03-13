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Помощница рассказала о беременности Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
В СМИ появилась информация о беременности Анастасии Волочковой. Новость прокомментировала помощница скандально известной балерины.
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Поводом для слухов о том, что Анастасия Волочкова якобы находится в интересном положении, стали новые видео, которые сама балерина опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На записях любой желающий может оценить подготовку артистки к выступлению. Отметим, что в настоящее время Анастасия находится в Латвии.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Фанаты обратили внимание на живот танцовщицы, который словно вываливается из тренировочных штанов. "Ниче не пойму. Она же вот недавно очень неплохо похудела. Это видео говорит об обратном (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пузатик вышел лебедя сплясать", "Ей срочно нужно худеть", "Беременный птеродактиль на пуантах", "В грузном теле бабы – конь", "Она беременная чтоли??" – высказали свое мнение подписчики.

Заинтересованные журналисты обратились за комментарием к директору балерины Наталье Ракицкой. "Слышала о беременности Лободы, о Волочковой я такой глупости не слышала!" – цитирует помощницу Анастасии "360".

К слову, певица Светлана Лобода на днях подтвердила информацию о своем интересном положении и объявила о временном уходе со сцены. "Я ухожу в небольшой отпуск... Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины – рождению малыша. Для меня это большое чудо. Я благодарна небу за этот подарок, а вам – за вашу любовь и признание! Уже в июне – снова в строю, снова на концертах", – написала на своей страничке в Instagram артистка.

Автор: Наталья Аряева13 марта 2018, 12:52
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Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

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