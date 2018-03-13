Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями

Она много лет не общалась с артистом. Но пообещала вспомнить его добрым словом.

Олег Табаков был женат дважды. Первой его супругой стала актриса Людмила Крылова, с которой он прожил с 1959 по 1994 годы. Она родила Табакову сына Антона и дочь Александру. Правда, расставались они тяжело. "С Табаковым я контакт давным-давно перестала поддерживать. Думала, новая семья его выходит", – отреагировала Крылова на звонок со словами соболезнования.

Рассказала она и о реакции старших детей артиста на его смерть. "Насчет Александры сказать ничего не могу, не знаю, где она сейчас. Давно с ней не общалась. У нее своя жизнь, у меня – своя. Так же как и у внучки Полины (дочь Александры от первого брака с немецким актером Яном Лиферсом. – Прим. ред.). В то же время наш сын Антон, хоть и имел очень напряженные отношения с отцом, сумел понять и простить его", – поразила Людмила скандальным заявлением.

С Александрой они не знаются уже много лет. С Олегом Павловичем дочь прервала все контакты сразу после его развода. Поэтому неизвестно, будет ли она 15 марта на похоронах. Что же касается 79-летней Крыловой, то в интервью EG.ru она заявляла, что обязательно вспомнит Табакова добрым словом, однако "без помощи прессы".

Напомним, что 7 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Н.И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис — заражение крови. 2 декабря наступило резкое ухудшение – он впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года он умер от сердечного приступа.