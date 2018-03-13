У Кудрявцевой нашелся неожиданный защитник в скандале с Малиновской

Лера Кудрявцева и Маша Малиновская попали в скандал. Интернет-пользователи обвинили ведущую в том, что она оказалась на шоу "Секрет на миллион" по блату – дескать, ее пригласили только из-за дружбы с Кудрявцевой. Однако у Леры нашелся защитник, который объяснил, что к выбору героя она не имеет никакого отношения.

Очередной выпуск ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" получил множество комментариев. На сей раз звездной гостьей оказалась Маша Малиновская – некогда популярная ведущая, которая сейчас зарабатывает диджейскими сетами и колесит по стране с гастролями. Многие зрители раскритиковали Малиновскую. Дескать, некогда гламурная блондинка потеряла лоск, поправилась и имеет маленький словарный запас.

Досталось и Кудрявцевой. Ее обвинили в том, что она нарочно "протащила" на шоу подружку, чтобы помочь ей выйти из тени и снова обрести популярность. И если Маша достойно вышла из ситуации, с сарказмом отреагировав на критику, то Лера молчит. Однако у нее неожиданно нашелся защитник. Это член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv) Мар 8, 2018 в 4:40 PST

Он сообщил, что присутствовал на съемках ток-шоу Кудрявцевой и, по его словам, та не имеет никакого отношения к отбору героев. "Только никогда не участвовавшие в качестве гостей на телевидении люди могут говорить о том, что ведущие могут протаскивать на рейтинговые шоу своих любимчиков. Телевидение – это очень сложный механизм, и приглашение гостей находится уж точно не в руках ведущих", – заявил Манукян.

Он пояснил, что у каждой передачи есть своя команда, которая готовит выпуск, и ведущие с ней не пересекаются. "Ведущие никак не могут влиять на выбор гостей", – заключил специалист.

К слову, Кудрявцева поблагодарила Малиновскую за откровенность. "Манечка, я знаю как ты переживаешь из – за нашей программы , потому что ты рискнула быть настоящей и это дорого стоит в эмоциональном плане ! Я знаю, как сильно ты любишь своих родителей и сына и очень надеюсь , что твои откровения не ранят никого 🙏🏽❤️(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Лера на своей страничке в Instagram.