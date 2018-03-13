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Шоу-бизнес

Сергей Астахов о дочери: Я поначалу думал, она будет нормальным человеком

Сергей Астахов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Сергей Астахов дал откровенное интервью. Популярный актер рассказал о личной жизни.
прочитано 10761 раз

У Сергея Астахова от второго брака есть дочь Мария. Девушке 19 лет, и она ищет себя. Маша училась в США и Великобритании, хотела стать журналистом, но вскоре поняла, что это не ее. Тогда она поступила на первый курс Высшей школы экономики, училась там год, а потом сказала отцу, что это тоже не совсем то, чем бы она хотела заниматься.

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И вот теперь Мария надумала стать актрисой. Сергей Астахов без особого энтузиазма воспринял это сообщение. "Она решила поступить в театральный вуз в Москве этой весной. Я поначалу думал: пронесло, и она будет нормальным человеком, не актрисой. Но, видимо, чаша сия не минует меня. Надеюсь, поступит. Не поступит – будет у меня в спектакле играть, потом научится, тем более она играла в кино. Хорошо, что она уже хочет этого в осознанном возрасте", – цитирует Сергея Астахова Woman Hit.

Актер отметил, что тоже не сразу определился с профессией. "Перепробовал себя и в одном, и в другом институте, и в армии служил, и работал. И только потом, когда жизнь какой-то опыт дала, решил стать актером", – сообщил он

Астахов признался, что постарается помочь дочери при поступлении, как в свое время помогли и ему. "Хотя бы послушать, что она читает и как она это делает. Жалко, мало времени: мы хотели в отпуске позаниматься, но там то лыжи, то шопинг – не до занятий. Но сейчас постараюсь найти время и что-то ей подсказать. И то, что дочка ко мне обращается за помощью, для меня счастье", – рассказал Сергей.

А вот возлюбленная артиста не имеет никакого отношения к актерской среде. Виктория работает учителем начальных классов. Они с Астаховым вместе уже четвертый год, однако пока не оформили отношения. "…Но я могу сделать это в любой момент. Она сама не против, но боится сглазить", – признался актер.

Сергей рад, что его избранница не принадлежит к актерскому кругу. "Вика ездит со мной на гастроли, бывает на спектаклях, приезжает на съемки, мы стараемся как можно больше времени проводить вместе. У меня так впервые в жизни, что вторая половина не имеет прямого отношения к моей работе. Может, это и хорошо: она занимается детьми, это очень благородная профессия. Я когда узнал, мне это так понравилось. Мы, может, немножко на разных полюсах, но недаром говорят, что противоположности притягиваются. Я когда прихожу домой, мне никто не рассказывает про какую-то роль, которая не получилась. И я отдыхаю. Как говорят, век живи – век учись. И в 50 лет бывают приятные сюрпризы", – заключил Сергей Астахов.

Автор: Наталья Аряева13 марта 2018, 15:44

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