Анджелина Джоли шокировала интимными отношениями с детьми

Звезда Голливуда поделилась довольно своеобразными методами воспитания. Многие осудили актрису за отсутствие личных границ с уже не маленькими детьми.

Не секрет, что 42-летняя Джоли разрешает своим чадам довольно многое из того, что не одобрили бы другие родители. Она позволяет отпрыскам не ходить в школу, не соблюдать режим сна и питаться фастфудом. Также актриса поддерживает решение дочерей носить мужскую одежду. Однако это далеко не полный список.

После расставания с Брэдом Питтом Анджелина все чаще делится с прессой подробностями личной жизни. При этом особое внимание она уделяет вопросам воспитания своих шестерых детей. В частности, актриса рассказала, что, несмотря на плотный график, всегда находит время для наследников. "Я даже ванну принимаю в присутствии одного из них", – цитирует звезду Woman.ru.

Джоли подчеркнула, что это помогает ей заполнить душевную пустоту, хотя и расслабленной она тоже себя не чувствует. "Мне хочется приучить детей к эмпатии, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом", – рассказала Анджелина.

Заявление артистки не осталось незамеченным – многие осудили ее за отсутствие личных границ в общении с далеко уже не маленькими детьми и весьма своеобразные методы воспитания. По мнению возмущенной общественности, подобное обращение может нанести непоправимую психологическую травму звездным отпрыскам.

У Джоли подрастают три биологических ребенка и еще трое приемных детей. Бывший возлюбленный актрисы Брэд Питт пытается добиться совместной опеки над их наследниками. Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.