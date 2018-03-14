Почему Олег Табаков отказался от своего имени

Близкий друг разоткровенничался об Олеге Табакове. Анатолий Павлов поведал о том, каким был актер на работе и в жизни, и об их последней встрече.

Олег Табаков и Анатолий Павлов были дружны лет 30, хотя оба очень разные: первый – известный актер, а второй – генеральный директор завода "Пневмостроймашина" в Екатеринбурге. Однако Павлов уверен, что они с Табаковым сошлись потому, что одинаково мыслили по многим вопросам. "Мне было легко с ним, ему – со мной. Это он приучил меня любить театр", – отметил Павлов.

Он рассказал о методах работы Олега Табакова с молодежью. К примеру, артист был уверен, что в актеры надо брать уже с 14-15 лет, а позже – время терять. "Он с одного взгляда мог определить годится человек в артисты или не годится. Он сколько раз мне говорил: "Толяша (он единственный кто меня так называл), нужно говорить правду и, причем сразу. Иначе человек время потеряет, пока будет учиться, а потом поедет куда-нибудь третьеразрядным артистом. Зачем?" И я сколько раз был свидетелем, что он ребятам молодым в глаза говорил жестко, резко и правдиво", – рассказал друг актера.

Табаков и Павлов были настолько дружны, что актер со своей семьей несколько раз в год приезжали к нему и жили некоторое время. "Летом он заезжал сюда отдохнуть, отключиться от всего – очень уставал в последнее время. Очень любил ходить по базарам, с народом пообщаться", – сообщил Павлов.

Он поведал историю, которая произошла с Олегом Табаковым на одном базаре. Торгующие там бабушки начали спорить, действительно ли это легендарный актер. А когда не выдержали и подошли к нему, чтобы проверить, тот отреагировал неожиданно. "И вдруг он: "Какой я вам Олег Павлович?" – "Разве вы не Табаков?" – "Да не Табаков я. Вечно меня с этим Табаковым путают". Я потом его спрашиваю: "Олег, что это ты от своего имени отказался?" – "Толяша, представляешь, что началось бы, если бы я им сказал, что я Табаков", – цитирует рассказ Анатолия Павлова "Московский комсомолец".

В последний раз друзья встречались в январе. Павлов рассказал: "В больницу пошел, но мы не общались. Он спал, я не хотел его беспокоить, я вообще… Что говорить… У меня сейчас вся семья в трансе. Горе у нас. Ведь вся жизнь прошла вместе, на глазах друг у друга. Я успел сказать ему добрые слова при жизни. Я особенно ценил то, что он мог выслушать и нелицеприятные вещи от меня. И еще я вот что хочу сказать: в наше бессовестное время он один из немногих, у кого была совесть. Совестливый человек, вот и все".