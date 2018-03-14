Максим Галкин откровенно о срыве и передозировке

Максим Галкин рассказал о работе и личной жизни. Популярный артист пояснил, к каким последствиям может привести передозировка юмора, и почему у людей случается срыв при виде того, как он ест.

23 марта состоится новый концерт Максима Галкина. Артист, который еще успевает вести четыре шоу на Первом канале, представит новую программу. Он признался, что очень сложно каждый раз придумывать что-то новое.

Галкин уверен, что юмор лечит. "Эффект, правда, недолго держится – потом человек погружается в свою жизнь, но, тем не менее, от легких заболеваний, таких как депрессия, паника, страх, повседневная грусть, юмор помогает. В этом отношении мы врачи", – отметил артист.

Бывает даже передозировка юмора. Максим рассказал такую историю: "Бывало, люди выбивали зубы. Клянусь! Женщина выбила два передних зуба – так хохотала, что ударилась о стоящее впереди кресло".

Рассказал Галкин и о личной жизни. "У меня жена (певица Алла Пугачева. – Прим. ред.) достаточно умная, чтобы делать вид, что я главный", – сообщил юморист. Шоумен признался, что любит поесть и просто обожает тонкие блинчики. "Многие люди, которые наблюдают, как я ем, даже если они на диете, срываются и начинают есть со мной", – поведал артист.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) Янв 21, 2018 в 4:54 PST

На протяжении многих лет Галкин и Пугачева живут в собственном замке в деревне Грязь. Юморист отметил, что название деревни совершенно не отражает ее сути. "Там очень чистые почвы песчаные. Ну назвали так исторически. Когда-то Алле московские власти предложили квартиру в Последнем переулке – есть такой в центре города. Она сказала: "Как вы это себе представляете? Свою жизнь она закончила в Последнем переулке..." И отказалась только из-за названия. Может быть, если бы я не влюбил Аллу в красоты этой деревни, она бы тоже сказала: "Нет, не поселимся", – рассказал Галкин.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) Фев 1, 2018 в 12:38 PST

К дому артистов буквально водят экскурсии. "У нас останавливаются "Икарусы", выходят люди. Автобусы наполняются в центре Москвы, едут в Звенигород – там много красивых мест. И одна из остановок – наш дом. Люди выходят около нашего продуктового маленького магазинчика, идут к нашему дому пешком. Я, бывает, с башни наблюдаю за этой процессией. Они фотографируются. Я им иногда машу рукой", – цитирует Галкина сайт "Комсомольская правда".