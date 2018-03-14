Как бешеный зверь: Темникова показала итог дебоша Бузовой

Елена Темникова рассказала, что якобы Ольга Бузова сломала дверь гримерки, когда была в Оренбурге с концертом. По словам популярной исполнительницы, после инцидента помещение освятили.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram в Stories Елена Темникова опубликовала видео, сделанное в помещении, где должно было состояться ее выступление. Как оказалось, артистка прибыла в Оренбург вскоре после того, как там дала концерт ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова.

На видео Темникова запечатлела разбитую дверь. "Мне сказали, что это Оля Бузова дверь сломала. Я не знаю, правда или нет. Ну местные сказали. Мы уже в гримерке..." – сообщила Темникова. Далее артистка со смехом поведала новую информацию.

"Жаль, что я это не сняла. Я сказала: "Ну там, наверное, энергия плохая, раз буянил человек". Тетя сказала: "Ее освятили, гримерку!" Боже мой, ужас какой", – рассказала Елена Темникова. Отметим, что вскоре эта запись исчезла, но ушлые пользователи Сети умудрились скопировать ее.

Публикация от ��НОВОСТИ�� СЛУХИ ��ОБЩЕНИЕ (@palata2_official) Мар 10, 2018 в 7:10 PST

Реакция широких масс оказалась неоднозначной. Некоторые подписчики высказали мнение, что Елена Темникова просто пиарится на имени более удачливой Ольги Бузовой. Другие обрушились на поющую ведущую с критикой. Третьи высказали предположение, что Бузова не совсем здорова и просто борется со стрессом.

"Мда, кто на что горазд, темникова завидовала бы меньше))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фу фу мерзкая можно темникову тоже не слушать", "Бошку бы себе сломала", "ну , прям подруга была Бузовой теперь косвенно над ней глумится", "Ждем ответочку от Бузовой. 😕 Обычно она не молчит на подобные вещи", "Мда, баузова больная на голову просто", "на концерты к Темниковой столько людей не ходит, как к Бузовой. Уже не знают, как еще зацепить Ольгу, завидуют ее бешеной популярности, могла бы и не выкладывать это", "Как то не красиво это выходит. Ну рассказали ей так зачем это снимать и выставлять подколола. Я конечно не поклонница Бузовой но она себя так не ведет как многие звезды не сплетничает а занимается своей карьерой", – высказались интернет-пользователи.