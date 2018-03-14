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Вскрылась хитрость отца Фриске с наследством

Жанна Фриске. Фото: GLOBAL LOOK press/Nadezhda Lebedeva
Журналисты выяснили подробности попытки отца Жанны Фриске продать ее автомобиль. Оказалось, он оформил элитную иномарку на мужа младшей дочери.
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Как выяснили пронырливые репортеры, перед тем как выставить автомобиль на продажу, его переоформили на мужа Натальи Фриске Сергея Вшивкова. Информацией поделился с общественностью РЕН ТВ. Якобы объявление о продаже Range Rover было опубликовано только после переоформления.

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Напомним, что событие получило огласку благодаря гражданскому мужу Жанны Фриске. Узнав о продаже элитной иномарки, телеведущий Дмитрий Шепелев обратился в полицию: он уверен, что машина частично принадлежит и их с артисткой сыну Платону.

Журналисты связались с отцом певицы. "Это моя машина, она оформлена на меня. Я подарил этот автомобиль в 2013 году дочери за рождение внука", – рассказал Владимир Борисович представителям СМИ. По его словам, Шепелев сразу положил глаз на машину.

Противостояние между родными Фриске и Шепелевым продолжается уже несколько лет. Камнем преткновения является не только внушительное наследство артистки, но и ее сын, которого воспитывает Дмитрий.

И если шоумен не вступает в открытую конфронтацию с родителями звезды, то они не скрывают своей неприязни. К примеру, недавно Владимир Фриске рассказал, как его неудавшийся зять предпринял попытку самоубийства на поминках певицы.

"В какой-то момент выскочил на третий этаж, встал в окно, сделал вид, что собирается выпрыгнуть. Все так демонстративно. Сказал: "Мне без нее не жить, я сейчас прыгну!" Его схватили, стащили. Но потом он рассмеялся, сказал: "Чего перепугались? Я что, дурак? Я еще жить буду, и долго!" – сообщил отец Жанны. Он уверен, что это была симуляция.

Автор: Наталья Аряева14 марта 2018, 11:48
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Уникальные фото Жанны Фриске

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